POL-NB: Mann entkleidet sich auf der Fahrbahn

Gegen 11:15 Uhr musste die Polizei einen 22-jährigen Mann davon abhalten, weiter in entgegengesetzter Richtung auf der Demminer Straße zu laufen und sich dabei auszuziehen.



Als die Beamten nach einem Notruf eintrafen, war der Mann auf Höhe der Kreuzung zur Kranichstraße. Er befand sich in einem extremen psychischen Ausnahmezustand und wurde von den Beamten zu Boden gebracht. Sie riefen die Rettung dazu. Aufgrund seines Verhaltens wurde in eine Klinik eingewiesen.



Der Mann ist Deutscher.



