POL-HRO: Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Raub in Rostock-Schmarl

Am gestrigen Montag (19.05.2025) kam es gegen 13:20 Uhr zu einem Raubdelikt im Rostocker Stadtteil Schmarl. Der Vorfall ereignete sich in eiem Innenhof des Stephan-Jantzen-Rings nahe der Hundsburgallee.



Ein 23-jähriger Geschädigter wurde dort zunächst von zwei unbekannten männlichen Personen angesprochen. Einer der beiden Tatverdächtigen forderte den jungen Mann auf, seine Taschen zu entleeren, bedrohte ihn und wurde auch körperlich übergriffig. Der Geschädigte übergab daraufhin persönliche Gegenstände an den Täter. Als sich eine unbeteiligte dritte Person lautstark von außen bemerkbar machte, flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung.



Der Haupttatverdächtige wird wie folgt beschrieben:



- Männlich

- 17-18 Jahre alt

- Dunkelhäutig

- ca. 175 cm groß

- sportliche/ breite Statur

- sprach akzentfreies Deutsch

- Bekleidung: eine schwarze Jacke mit überklebtem weißen

Brustlogo, dunkle Hose und ein dunkles Basecap



Sein Begleiter wird wie folgt beschrieben:



- Männlich

- ca. 18-20 Jahre alt

- ca. 180 cm groß

- schmale Statur

- Bekleidung: blaue Jeans, ADIDAS-Sneaker, eine grünliche Jacke

mit hellen Streifen auf den Ärmeln sowie ein Lyle &

Scott-Logo auf der Brust



Der Geschädigte blieb bei dem Vorfall unverletzt. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich Stephan-Jantzen-Ring / Hundsburgallee gemacht? Wer kann Angaben zu den beschriebenen Personen machen?

Insbesondere wird die bislang unbekannte Person gebeten, die sich lautstark von außen bemerkbar gemacht hat und so zur Flucht der Tatverdächtigen beitrug, sich bei der Polizei zu melden. Ihre Aussage könnte für die Ermittlungen von Bedeutung sein.



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916- 1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei M-V unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



