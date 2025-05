POL-ANK: Autofahrer fährt in Wolgast gegen einen Betonpoller und wird leicht verletzt

Wolgast (ots) -



Am heutigen Morgen ereignete sich gegen 10:30 Uhr im Stadtgebiet Wolgast ein Verkehrsunfall.



Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam der 77-jährige deutsche Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte infolgedessen mit einem Betonpoller.

Der Fahrer des PKW Skoda wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Wolgast gebracht.



Das Fahrzeug wurde durch die Kollision auf die Seite gedreht und musste durch die Feuerwehr gestützt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro.



Der nicht mehr fahrbereite PKW wird nun durch einen Abschleppdienst vom Unfallort abgeholt.



