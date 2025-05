POL-HRO: Ergänzungsmeldung zur Vollsperrung der Landesstraße 14 aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls

Landkreis Rostock/Rostock (ots) -



Die Ausgangsmeldung kann unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6037851 eingesehen werden.



Ergänzend kann nach aktuellem Stand der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen folgender Sachstand bekanntgegeben werden:

Der 78-jährige Fahrer eines Citroën habe gegen 08:18 Uhr die L14 in Richtung Groß Schwiesow befahren. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Fahrer dann auf ein mit Fahrzeug der örtlichen Straßenmeisterei aufgefahren, welches zum Unfallzeitpunkt mit Grünschnittarbeiten entlang der L14 beauftragt war. Nach vorliegenden Angaben sei dieses Fahrzeug mit eingeschalteter Warnleuchte unterwegs gewesen. Aufgrund des Aufpralls wurde das geschädigte Fahrzeug auf ein weiteren, vor dem Arbeitsfahrzeug befindlichen PKW aufgeschoben. Der nach aktuellem Stand den Unfall verursachende PKW soll sich im Weiteren überschlagen und auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen sein. Die 75-jährige Beifahrerin habe hierbei schwere Verletzungen erlitten. Der Fahrer selbst sowie auch eine dritte Person wurden leicht verletzt. zur weiteren medizinischen Versorgung wurden die Beteiligten in unterschiedliche, umliegende Klinken gebracht.



Aufgrund der gegenwärtig andauernden Bergungsmaßnahmen bleibt die L14 bis auf Weiteres voll gesperrt.



Weitere Informationen liegen indes noch nicht vor.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell