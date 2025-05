POL-HRO: Diebstahl größeren Bargeldbetrags in Rostock Groß Klein - Polizei bittet um Hinweise

Rostock (ots) -



Zu einem Diebstahl einer größeren Summe Bargeld kam es am gestrigen Montag gegen 19:00 Uhr in der Albrecht-Tischbein-Straße im Rostocker Stadtteil Groß Klein.



Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich ein bislang unbekannter, männlicher Täter der Geschädigten in Höhe der Hausnummer 45. Der Mann entwendete ihr von hinten eine Tasche, die sie unter dem Arm eingeklemmt hatte, und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.



Der Täter wurde von Zeugen wie folgt beschrieben:



- ca. 185 cm groß



- dunkle Haare



- braune Lederjacke



- lange Hose



Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zur Identität des Täters machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0381 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell