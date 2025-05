POL-ANK: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der B 111 bei Lühmannsdorf (LK VG)

Wolgast (ots) -



Am 20.05.2025 gegen 05:15 Uhr ereignete sich auf der B 111 in Höhe der Einmündung zur Tankstelle Brüssow ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter, bei dem beide Fahrzeugführer verletzt wurden.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein 34-jähriger Fahrer mit seinem Kleintransporter der Marke Ford aus Richtung Lühmannsdorf kommend von der B 111 nach links auf das Tankstellengelände in Brüssow abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw Hyundai eines 28-Jährigen und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.



Durch den Zusammenstoß wurde der 28-Jährige schwer verletzt und vom Rettungsdienst in die Universitätsmedizin Greifswald gebracht. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt in das Krankenhaus nach Wolgast gebracht.



Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme durch die Polizei war die B 111 für etwa zwei Stunden halbseitig gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Bei dem Unfall auf der B 111 entstand ein Gesamtschaden von über 18.000 Euro.



