POL-NB: Lebensbedrohlich verletzter Fahrzeugführer nach Zusammenstoß mit einem Bus bei Bad Sülze (LK Vorpommern-Rügen)

Am 19.05.2025 gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 19, Höhe Kneese-Ausbau eine schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person lebensbedrohliche Verletzungen erlitt.



Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der 77-jährige deutsche Fahrzeugführer eines BMW die Landstraße 19 von Dettmannsdorf kommend in Richtung Bad Sülze. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden Bus, welcher sich auf einer Betriebsfahrt befand.

Infolge des Zusammenstoßes wurde der PKW Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus diesem befreit werden. Er wurde im Anschluss mit lebensbedrohlichen Verletzung durch einen Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Rostock geflogen. Der 43-jährige deutsche Busfahrerfahrer, welcher sich zum Unfallzeitpunkt alleine im Bus befand, wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in das Klinikum Ribnitz-Damgarten eingeliefert.

Auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft kam zur Unterstützung der Unfallaufnahme und Klärung der genauen Unfallursache ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch beauftragte Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge musste die L19 für ca. 4 Stunden vollständig gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich neben 2 Funkstreifenwagen der Polizei, 60 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden, 14 Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber.



