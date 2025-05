POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in Grimmen (LK Vorpommern-Rügen)

PR Grimmen (ots) -



Am 19.05.2025 gegen 16:00 Uhr ereignete sich in der Grimmen Uhr ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.



Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr 66-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Volkswagen den Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Heinrich-Heine-Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend. Als sie die Kreuzung querte, übersah sie eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 57-Jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Skoda.



Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Fahrzeugführerin des PKW Skoda schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Die Verletzte wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in das Klinikum nach Greifswald verbracht.



Der PKW Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste von einem beauftragten Abschleppdienst geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell