POL-HRO: Zwölfjähriger Junge bei Straßenbahnunfall in Rostock schwer verletzt

Am heutigen Nachmittag kam es in der Rostocker Innenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein zwölfjähriger Junge schwer verletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall gegen 16:20 Uhr in der Langen Straße, auf Höhe der Breite Straße. Eine Straßenbahn fuhr zu diesem Zeitpunkt aus Richtung Kröpeliner-Tor-Center (KTC) kommend in Richtung Neuer Markt. Beim Einfahren in die Haltestelle "Lange Straße" bemerkte die Straßenbahnfahrerin einen Jungen, der die Gleise überquerte. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung, wurde der Junge von der Straßenbahn erfasst, wobei sein Bein zwischen der Frontpartie der Bahn und dem Bordstein eingeklemmt wurde.



Ersten Erkenntnissen zufolge habe der aus Rostock stammende Junge offenbar versucht, die gegenüberliegende Straßenbahn zu erreichen, die in Richtung Doberaner Platz fuhr. Dabei habe er jedoch die auf seiner Seite, von links kommende Bahn übersehen.



Der Junge wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An der Straßenbahn entstand nach bisherigen Informationen kein Sachschaden.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Klärung des Unfallhergangs aufgenommen. Während der Unfallaufnahme kam es vorübergehend zu Einschränkungen im Straßen- und Straßenbahnverkehr in der Rostocker Innenstadt.



