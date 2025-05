POL-NB: Erdbeerzeit ist zu verlockend...

Neubrandenburg (ots) -



Die markanten Verkaufshäuschen stehen wieder überall und locken mit den roten Früchten Schleckermäulchen an. Und bei manch´ einem scheint der Hyper so groß zu sein, dass er nicht bis zu den Öffnungszeiten warten kann: In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte nach einem Bürgerhinweis einen Mann, der zuvor in einen Erdbeerstand in der Ziolkowskistraße eingebrochen sein soll.



Er hatte mehrere Gläser Erdbeermarmelade dabei, deren Herkunft er nicht logisch erklären konnte. Die Beamten prüften den Verkaufsstand. Dort fanden sie Aufbruchspuren.



Gegen den 27-jährigen Deutschen wurde eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen.



Der Wert der gestohlenen Marmelade beträgt rund 30 Euro.



Die Polizisten haben die Marmeladengläser sichergestellt und original verschlossen an den Eigentümer übergeben.



