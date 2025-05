POL-HRO: Unbekannte beschmieren Schule in Gadebusch mit verfassungsfeindlichen Symbolen

Gadebusch (ots) -



Nachdem unbekannte Täter am zurückliegenden Wochenende diverse verfassungsfeindliche Symbole im Bereich einer Grundschule in Gadebusch aufgetragen haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei durch einen Hinweisgeber über die Schmierereien auf dem Grundschulgelände informiert. Die eingesetzte Beamten des Polizeireviers Gadebusch konnten etliche Verunreinigungen in unterschiedlichen Größen feststellen.



Offenbar beschmierten der oder die bislang unbekannten Täter das Grundschulgelände in der Amtsstraße im Zeitraum vom Freitagnachmittag, 16. Mai, bis zum darauffolgenden Samstag mit etwa 20 verfassungsfeindlichen Symbolen sowie Schriftzügen.



Die Entfernung dieser Schmierereien wurde unmittelbar nach der Dokumentation durch die eingesetzten Polizeikräfte veranlasst.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden. Auch die Onlinewache der Landespolizei M-V nimmt unter www.polizei.mvnet.de Hinweise entgegen.



