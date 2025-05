POL-NB: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Neubrandenburg/Altentreptow (ots) -



Nach einem Einbruch in die AWO-Geschäftsräume in Neubrandenburg auf dem Datzeberg sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Der oder die Einbrecher sind zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in den Räumen gewesen. Was gestohlen wurde ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kripo wertet die ersten Spuren und Hinweise aus.

Weitere sachdienliche Hinweise können an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de gerichtet werden.



Bürgerhinweise könnten auch im Falle eines Einbruchs in einen Laden in Altentreptow hilfreich sein. Aus einem Zweirad-Geschäft in der Fritz-Reuter-Straße wurden zwischen Sonnabendmittag, etwa 12:00 Uhr, und Sonntagmorgen, etwa 08:00 Uhr, zwei Simson S51 gestohlen. In das Geschäft wurde zuvor gewaltsam eingebrochen. Der Stehlschaden beträgt mindestens 5000 Euro.

Wer Angaben zu möglichen Tätern oder zum Verbleib der beiden Simson-Maschinen machen kann, wendet sich bitte an die Polizei in Malchin unter 03994 / 2310 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell