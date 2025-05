POL-ANK: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Torgelow (ots) -



Am heutigen Tag kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Torgelower Marktplatz.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verwechselte der 85-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw Ford beim Einparken das Gas- mit dem Bremspedal. Hierdurch kam es sowohl zum Zusammenstoß mit einer Straßenlaterne, als auch mit einem Straßenbaum.

Der Fahrzeugführer sowie seine 77-jährige deutsche Beifahrerin wurden durch den Unfall schwerverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000EUR.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Kimberly Schätzchen

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell