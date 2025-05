POL-HRO: Unbekannte beschädigen Bushaltestellen - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) -



Am gestrigen Sonntag wurde die Wismarer Polizei über die Sachbeschädigung einer Bushaltestelle im Wismarer Stadtteil Wendorf informiert. Auf der Fahrt zum Tatort stellten die eingesetzten Beamten eine weitere beschädigte Bushaltestelle fest. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Offenbar beschädigten der oder die unbekannten Täter im Verlauf der Nacht zum 18. Mai sowohl in der Ernst-Scheel-Straße unweit der Medianklinik als auch in der Rudolf-Breitscheid-Straße nahe der Seebrücke zwei Bushaltestellen, indem sie die hinteren Glasscheiben zerstörten. Am gestrigen Sonntagmorgen meldete sich eine Hinweisgeberin bei der Polizei und teilte die Sachbeschädigung mit.



Der verursachte Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren vierstelligen Betrag.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Wismarer Polizei unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



