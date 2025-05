POL-HRO: Nach Bedrohungen in Parchim folgte Polizeigewahrsam

Parchim (ots) -



Abseits des Stadtfestes in Parchim musste die Polizei am Wochenende zwei Personen in Gewahrsam nehmen, da sie Bedrohungen aussprachen und gefährliche Gegenstände mit sich führten. Bereits am Freitagnachmittag wurde der Polizei ein Mann in der August-Bebel-Straße gemeldet, der eine Pistole in der Hand hält und Richtung Stadtzentrum geht. Die sofort eingesetzten Polizisten konnten den polizeibekannten 46-Jährigen am Moltkeplatz stoppen und in Gewahrsam nehmen. Bei ihm wurde eine erlaubnisfreie Softair-Pistole sichergestellt, die einer echten Schusswaffe täuschend ähnlich aussieht. Da er zudem Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den Beamten aussprach, wurde er bis zum Samstagmorgen ins Polizeigewahrsam nach Schwerin gebracht. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem deutschen Staatsbürger ergab einen Wert von über 2,4 Promille.

Am Samstagnachmittag soll eine 42-jährige Frau mit einem Küchenmesser in der Hand einem Fahrradfahrer hinterhergerannt sein. Dabei habe sie unentwegt Bedrohungen ausgesprochen. Auch hier konnten die Beamten die 42-Jährige in der W-I-Lenin-Straße aufhalten und ihr das 25 Zentimeter lange Messer abnehmen. Im Gewahrsam war ein Drogenvortest positiv auf Cannabis und Amphetamine. Später wurde die Deutsche aufgrund ihres psychischen Zustandes mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.



Gegen beide Tatverdächtigen ermittelt jetzt die Polizei wegen Bedrohung und Verstöße gegen das Waffengesetz.



