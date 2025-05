POL-ANK: In Rostock gestohlener Transporter aufgefunden

Rostock/ Ziethen (ots) -



Am Abend des 18.05.2025 meldete sich gegen 22:15 Uhr ein 40-jähriger Deutscher im Polizeirevier Dierkow und meldete seinen Transporter der Marke Peugeot als gestohlen. Er habe kurz zuvor die Mitteilung seines 38-jährigen ukrainischen Mitarbeiters bekommen, dass der GPS-Tracker des Fahezuges anzeige, dass sich dieses bewege.



Der geschädigte Fahrzeugeigentümer gab an, dass er den Transporter zuletzt im Bereich Gützkow habe orten können und dieser sich nun in Fahrtrichtung Osten bewege.

Durch die Beamten der Dierkower Polizei wurden die Kollegen in Anklam verständigt. Diese begaben sich in Richtung Gützkow und konnten das entwendete Fahrzeug bereits in Ziethen feststellen. In weiterer Folge konnten sie das Fahrzeug sowie dessen 29-jährigen polnischen Fahrzeugführer stoppen.

Der polnische Tatverdächtige wurde im Anschluss, zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen, in Gewahrsam genommen. Hierbei stellte sich unter anderem heraus, dass der 29-jährige Pole nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Transporters war.

Nun erwarten ihn Strafverfahren wegen des Verdachtes der Hehlerei sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.



