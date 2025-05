POL-HRO: Verkehrseinsätze in Schwerin - Verkehrsverstöße und schwerer Fahrradunfall

Schwerin (ots) -



Gleich mehrere Verkehrseinsätze beschäftigten die Polizei am Sonntag in Schwerin - vom Autofahrer ohne Führerschein über einen Radfahrer, der sich selbst stellte, bis hin zu einem schweren Fahrradsturz.



29-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis



Gegen 12:00 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer aus Schleswig-Holstein verbotswidrig die Fußgängerzone am Marienplatz. Beamte der mobilen Polizeiwache führten eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass der syrische Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Radfahrer bittet selbst um Alkoholtest - Ergebnis: 2,27 Promille



Während der Kontrolle auf dem Marienplatz näherte sich ein Radfahrer den Einsatzkräften und bat von sich aus um die Durchführung eines Atemalkoholtests. Der 50-jährige Deutsche aus Ludwigslust wies einen Atemalkoholwert von 2,27 Promille auf. Eine Blutprobenentnahme wurde zur Beweissicherung veranlasst. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.



75-jährige Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt



Gegen 13:51 Uhr kam es in der Plater Straße zu einem weiteren Einsatz. Eine 75-jährige deutsche Radfahrerin stürzte ohne Fremdeinwirkung und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Frau war am Unfallort nicht ansprechbar. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt sie unter anderem eine offene Schädelfraktur sowie mehrere Rippenfrakturen. Ob eine Beeinflussung durch Alkohol oder andere berauschende Mittel vorlag, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.



