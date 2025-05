POL-HST: Frau löst Rettungseinsatz auf Rügen aus

Sassnitz (ots) -



Am Sonntag, dem 18. Mai 2025, gegen 00:00 Uhr, wurde der Notruf durch eine 39-jährige deutsche Frau alarmiert.



Sie gab an, dass sich eine Gruppe von drei Personen vor der Kreideküste bei Sassnitz in einer Notlage befinde. Daraufhin wurde umgehend ein Rettungseinsatz eingeleitet.



Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise, dass sich möglicherweise die Anruferin selbst in einer Notlage befinden könnte. Daher kamen Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt an ihrer Wohnanschrift zum Einsatz. Eine Eigen- oder Fremdgefährdung konnte jedoch ausgeschlossen werden.



Die Suche nach den vermeintlich vermissten Personen wurde abgebrochen, nachdem eindeutig festgestellt werden konnte, dass keine Gefahr für sie bestand.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Missbrauches von Notrufen aufgenommen.



