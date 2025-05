POL-HRO: Staatsschutz ermittelt wegen verfassungswidrige Graffiti in Sternberg

Sternberg (ots) -



Nach verfassungswidrigen Schmierereien in Sternberg ermittelt jetzt der Staatsschutz der Kriminalpolizei. Die Beamten bitten zudem um Zeugenhinweise zu dieser Tat. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag drei Hakenkreuze an unterschiedliche Gebäude in der Kütiner Straße geschmiert. Dabei waren die Graffiti zwischen 30 bis 60 Zentimeter groß. Darüber hinaus wurde auf die Außenfassade des Polizeireviers ein lachendes Gesicht gesprüht und ein Stromverteilerkasten an der B192 beschmiert. Da alle Graffitis mit schwarzer Sprühfarbe aufgetragen wurden, geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus.



Nach Bekanntwerden der Vorfälle am Sonntagvormittag hat die Polizei die Tatorte dokumentiert und Beweismittel gesichert. Anschließend ist die Entfernung der verfassungswidrigen Schmierereien veranlasst worden. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin ermittelt jetzt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Insgesamt wird der Sachschaden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zu den Vorfällen nimmt das Polizeirevier in Sternberg (03847-43270) entgegen. Auch über die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de können Hinweise gegeben werden.



