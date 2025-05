POL-HRO: Unbekannte zünden Pyrotechnik auf Rastplatz

BAB 20/Schönberger Land (ots) -



Am Samstagabend zündeten Unbekannte auf dem Rastplatz Schönberger Land Süd Pyrotechnik, wodurch eine 14-jährige Jugendliche leicht verletzt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei über eine etwa 50- bis 60-köpfige Personengruppe, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes der Hansa-Fanszene zuzuordnen seien, auf dem Rastplatz Schönberger Land Süd informiert. Einzelne Mitglieder dieser Gruppe sollen ein Verkehrszeichen, eine sogenannte Ankündigungstafel, mit Pyrotechnik beschädigt haben.



Offenbar wurde bei den Detonationen der Pyrotechnik nicht nur das Verkehrsschild erheblich beschädigt, sondern auch eine 14-jährige Jugendliche, die in einem vorbeifahrenden Fahrzeug saß, leicht verletzt. Diese musste anschließend in einem Klinikum behandelt werden.



Der verursachte Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei circa 500 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie des Landfriedensbruchs gegen die unbekannten Tatverdächtigen aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Metelsdorf unter der Telefonnummer 03841 7966-0, in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



