POL-HST: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der Bundesautobahn 20 - Zeugen gesucht

Am Sonntag, dem 18. Mai 2025, kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der Bundesautobahn 20 kurz hinter der Auffahrt Grimmen Ost in Fahrtrichtung Rostock.



Der 61-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw Volkswagen Touran fuhr auf der linken Fahrspur, um zwei weitere Fahrzeuge aus Richtung Pommerndreieck über den Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn auffahren zu lassen.



Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Fahrer eines VW Passat mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit von hinten dem vorausfahrenden VW Touran. Um eine drohende Kollision zu vermeiden, wich der Fahrer des Touran offenbar nach rechts aus. In der weiteren Folge fuhr der VW Passat links an dem Touran vorbei und touchierte hierbei sowohl die Mittelleitplanke, als auch die Fahrerseite des Touran.



Beim Eintreffen der Polizeibeamten befanden sich zwei männliche deutsche Personen im VW Passat. Der 39-jährige Fahrzeughalter befand sich auf der Rücksitzbank hinter dem Beifahrer, einem 42-jährigen Mann. Eine Überprüfung des Atemalkohols ergab bei dem 39-Jährigen einen Wert von 2,38 Promille. Bei dem 42-Jährigen wurden 2,44 Promille gemessen.



Bei dem VW Passat war keiner der Fahrzeuginsassen als Fahrzeugführer eindeutig feststellbar. So wurde bei Beiden eine doppelte Blutprobenentnahme durchgeführt und bei dem Fahrzeughalter zusätzlich der Führerschein eingezogen. Bei dem 42-jährigen konnte kein Führerschein beschlagnahmt werden, da dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.



An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 8.000 Euro. Der VW Passat war nicht weiter fahrbereit, sodass dieses durch ein Abschleppunternehmen geborgen wurde.



Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass es sich bei einem von den beiden auf den Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn auffahrenden Fahrzeugen, um einen dunklen Kleinwagen handeln soll. Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Grimmen unter der Telefonnummer 038326/57212 oder der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



