POL-HRO: Alkoholisierter Mann verursacht zwei Verkehrsunfälle und flüchtet vom Unfallort

Dassow (LK NWM) (ots) -



Am Morgen des 18.05.2025 verursachte ein 45-jähriger Ukrainer mit

seinem PKW Alfa-Romeo nacheinander zwei Verkehrsunfälle. Nach dem

ersten Unfall in Folge eines missglückten Überholvorganges versuchte

er, sich fahrend vom Unfallort zu entfernen und kollidierte wenig

später im Kreuzungsbereich auf der Bundesstraße 105 mit einem

weiteren Fahrzeug. Anschließend flüchteten der Fahrzeugführer und

seine Beifahrerin fußläufig von der Unfallstelle und dem nicht mehr

fahrbereiten Tatfahrzeug.



Im Zuge einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung mit

Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Dassow konnten der

Fahrzeugführer und seine Beifahrerin auf einem in der Nähe

befindlichen Grundstück festgestellt werden. Eine anschließend

durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab beim Fahrzeugführer einen

Wert von fast einem Promille. Nach zweifelsfreier Feststellung der

Identität des Fahrzeugführers konnte zudem ermittelt werden, dass er

aufgrund einer Verkehrsstraftat zur Festnahme ausgeschrieben war und

nicht im Besitz eine gültigen Fahrerlaubnis ist.



Durch die Verkehrsunfälle, bei denen niemand verletzt wurde, entstand

ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Zwei Fahrzeuge waren

in der weiteren Folge nicht mehr fahrbereit. Es wurden

Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, dem

unerlaubten Entfernen vom Unfallort und des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis gegen den Fahrzeugführer eröffnet.





Felix Meyer

Polizeioberkommissar



