POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Banzkow und Plate

Am 17.05.2025 kam es gegen 22:30 Uhr in der Nähe von Banzkow (LK Ludwigslust-Parchim) zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 36-jähriger Mann aus Banzkow mit seinem PKW KIA die Verbindungsstraße zwischen Plate und Banzkow. Hier kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte frontal mit einem Baum und wurde dabei lebensbedrohlich verletzt.



Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung am Unfallort, versuchten bereits Kameraden der Feuerwehr Plate den eingeklemmten Fahrzeugführer aus dem Fahrzeug zu bergen. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Schwerin verbracht. Hier erlag er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.



Zur Aufklärung der Unfallursache kam ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.



