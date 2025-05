POL-NB: Verkehrsunfall eines Pkw mit einem Rettungswagen - mehrere Personen verletzt

Neubrandenburg (ots) -



Am 17.05.2025 ereignete sich gegen 19:15 Uhr auf der Demminer Straße

in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines

Fahrzeugs des Rettungsdienstes. Der Rettungswagen fuhr unter Nutzung

von Blaulicht und Sondersignal auf der Demminer Straße stadteinwärts.

Aus dem Ponyweg kreuzte der 80-jährige Fahrzeugführer eines Pkw

Dacia, für den die Ampel "grün" zeigte und wollte geradeaus in die

Usedomer Straße fahren. Dieser Fahrzeugführer nahm den Rettungswagen

zu spät wahr, wodurch es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem

Rettungswagen kam.

Hierdurch wurden sowohl der Fahrzeugführer, seine 79-jährige Ehefrau

und auch die beiden 40 und 47-jährigen Rettungssanitäter verletzt.

Alle Unfallbeteiligten wurden anschließend im Klinikum Neubrandenburg

behandelt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000,- EUR

geschätzt und beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst

geborgen werden.

Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Kreuzung

stadteinwärts teilweise vollgesperrt werden. Die genaue Unfallursache

ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.





