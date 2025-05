POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin

PR Barth (ots) -



Am 16.05.25 kam es gegen 15.45 Uhr auf der Landstraße 211, zwischen

den Ortschaften Barth und Bodstedt zu einem Verkehrsunfall mit

Personenschaden. Eine 39-jährige Radfahrerin aus der Region

überquerte an der Einmündung Gut Glück, hinter einem aus Richtung

Bodstedt kommenden Transporter die Fahrbahn. Ein aus Richtung Barth

kommender 70-jähriger Fahrzeugführer aus der Region sah die

Radfahrerin zu spät. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin so

schwer verletzt, dass sie durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus

eingeliefert werden musste. Ein Notarzt war ebenfalls im Einsatz.

Eine lebensbedrohliche Verletzung wurde glücklicherweise

ausgeschlossen.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 5.500 Euro.



