POL-HRO: Sattelzugkombination auf BAB 24 verunglückt - hoher Sachschaden

Stolpe (ots) -



Zwischen Anschlussstellen Suckow und Parchim ereignete sich auf der

BAB 24 am heutigen Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr ein Unfall mit

einer Sattelzugkombination.

Aus noch ungeklärter Ursache kam der 23-jährige Fahrer der

Sattelzugkombination in Fahrtrichtung Hamburg nach rechts von der

Fahrbahn ab und in der weiteren Folge quer auf der Fahrbahn auf der

Beifahrerseite zum Liegen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zum Zwecke

weiterer Untersuchungen mit einem RTW ins Klinikum Plau am See

gefahren.

Der Sattelzug war beladen mit Lebensmitteln aller Art.

Die Maßnahmen der Bergung werden voraussichtlich bis 03:00 Uhr des

17.05.2025 andauern. Die Vollsperrung in Fahrtrichtung Hamburg bleibt

bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen aufrecht erhalten.

Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Fahrers ergab keine

Auffälligkeiten hinsichtlich eines Konsums von alkoholischen

Getränken oder Betäubungsmitteln.

Der entstandene Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache

aufgenommen.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



