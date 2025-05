POL-NB: Mann stört im Jobcenter und Klinikum

Malchin (ots) -



Ein 51-jähriger Mann hat gestern Mittag gegen 11:20 Uhr im Malchiner Jobcenter mehrere Mitarbeiterinnen mit anzüglichen Sprüchen belästigt und zeigte starke Stimmungsschwankungen. Die gerufene Polizei versuchte, den Mann zu beruhigen.



Der polizeibekannte Mann griff die Polizisten verbal und körperlich an, bedrohte, beleidigte und bespuckte sie. Um eine Gewahrsamstauglichkeit prüfen zu lassen, fuhren Beamte mit ihm ins Klinikum. Auch dort war er extrem aggressiv und psychisch auffällig, so dass er am Ende nicht in der Zelle des Reviers, sondern in einer Fachklinik landete.



Bei dem Einsatz blieben alle körperlich unverletzt. Lediglich der Störer selbst hatte Probleme mit einer bereits vor mehreren Tagen selbst zugefügten Verletzung im Gesicht, die aber im Klinikum behandelt werden konnte.



Der Störer ist Deutscher.



