POL-NB: Streit auf dem Parkplatz

Am 15.05.2025 gegen 10:30 Uhr kam es in Neustrelitz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Karbe-Wagner-Straße. Nach ersten Ermittlungen der Polizei sei es nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zu einem körperlichen Übergriff zwischen einem 24-jährigen und 38-jährigen Deutschen gekommen, wobei der 38-Jährige vom Fahrrad gestoßen wurde. Beide Personen wiesen leichte Verletzungen auf, lehnten jedoch eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab.



Die Kollegen des Polizeihauptreviers Neustrelitz haben eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen beide Männer aufgenommen.



