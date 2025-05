POL-HRO: Brand auf dem Gelände einer Müllentsorgungsfirma in Rostock-Hinrichsdorf

Rostock (ots) -



Am heutigen Freitag kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Brand auf dem Gelände einer Müllentsorgungsfirma im Rostocker Ortsteil Hinrichsdorf. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich einer Sortieranlage aus.



Ein Mitarbeiter des Unternehmens wurde bei dem Versuch, die Ausbreitung der Flammen einzudämmen, leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.



Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können aktuell keine Angaben gemacht werden. Nach bisherigem Kenntnisstand liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.



