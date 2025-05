Presseeinladung: Innenministerium unterstützt Feuerwehr in Kalkhorst

Am Montag überreicht Innenminister Christian Pegel an den Kalkhorster Bürgermeister Dietrich Neick einen Zuwendungsbescheid über eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von rund 156.000 Euro für den Kauf eines Löschgruppenfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr im Landkreis Nordwestmecklenburg.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 19. Mai 2025, 16.15 Uhr

Ort: An der Feuerwehr, Friedensstraße 45, 23942 Kalkhorst

Das Einsatzgebiet der Kalkhorster Feuerwehr umfasst die Ortsteile Borkenhagen, Brook, Dönkendorf, Elmenhorst, Groß Schwansee, Neuenhagen und Wankenhagen.