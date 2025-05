POL-HRO: LKW im LKW: Polizei stellt auf A 24 massive Ladungsverstöße fest

Details anzeigen Die Auflieger waren nicht für den Transport von LKW bestimmt. Die Auflieger waren nicht für den Transport von LKW bestimmt.

Stolpe (ots) -



Auf der A 24 hat die Polizei in den zurückliegenden Tagen mehrere LKW aus dem Verkehr gezogen, die unter anderem wegen massiven Ladungsverstöße nicht mehr weiterfahren durften. In der Nacht zu Mittwoch waren es allein fünf LKW, die unsachgemäß mit PKW und auch LKW beladen waren (siehe Foto), obwohl die Auflieger bauartbedingt dazu nicht geeignet sind. Demnach konnte die Beladung nicht gesichert werden und stellte eine wesentliche Gefährdung der Verkehrssicherheit dar. Darüber hinaus wurde bei fast allen Fahrzeugkombinationen die zulässige Gesamthöhe von 4,00 Meter um bis zu einem halben Meter überschritten. Bei einem weiteren Transporter wurde eine Überladung von 88 Prozent festgestellt: Bei einem erlaubten Gesamtgewicht von 2500 Kilogramm wurde mittels Radlastwage ein Wert von 6700 Kilogramm für das Fahrzeug gemessen. Der Großteil der kontrollierten Fahrzeuge wurde in Hamburg beladen worden und sollten nach Afghanistan überführt werden. Die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers in Stolpe haben die Weiterfahrt in allen Fällen untersagt, bis die festgestellten Mängel behoben wurden. Dazu hat die betroffene Firma zum Wochenende einen Spezialkran beauftragt, um die Fahrzeuge auf dem Autobahnrastplatz Stolpe Süd auf geeignete Transportmittel umzuladen. Gegen die türkischen Fahrzeugführer und den Fahrzeughalter wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet und Sicherheitsleistungen erhoben.



