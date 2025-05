POL-HRO: Biker tödlich verunglückt

Grevesmühlen (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall zwischen den Ortschaften Schildberg und Rüting (LK Nordwestmecklenburg) ist ein 21-jähriger Biker tödlich verunglückt. Der Motorradfahrer ist in den heutigen Morgenstunden von einer Passantin aufgefunden worden. Zu diesem Zeitpunkt war der junge Mann bereits tod.



Nach jetzigem Kenntnisstand ereignete sich der Unfall bereits in den gestrigen Abendstunden. Es ist davon auszugehen, dass der Motorradfahrer zunächst mit einem Reh kollidierte, in der Folge stürzte und anschließend seinen Verletzungen erlag.



Ein verendete Reh wurde von den Einsatzkräften einige Meter von der Unfallstelle entfernt aufgefunden. Im Rahmen der Untersuchung des Unfallortes kam auch ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Die Ermittlungen zum konkreten Unfallhergang dauern weiter an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Yvonne Hanske

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell