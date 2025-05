POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Güstrow und der Bundespolizeiinspektion Rostock zum Anlass des Schwerpunkteinsatzes am Bahnhof Güstrow zur Bekämpfung von Gewaltdelikten

Landkreis Rostock/Güstrow (ots) -



Bereits zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit führten die Bundespolizeiinspektion Rostock, das Polizeihauptrevier Güstrow, sowie das Ordnungsamt Güstrow am 15. Mai 2025 am Bahnhof Güstrow einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität durch.



Die Einsatzkräfte nahmen einen 23-jährigen Deutschen vorläufig fest. Dieser führte Betäubungsmittel in nicht geringer Menge mit sich. Die Beamten beschlagnahmten die aufgefundenen Drogen und die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete zudem eine Wohnungsdurchsuchung bei der Person an.



Weiterhin stellten die Einsatzkräfte bei einem 22-jährigen Deutschen ein Springmesser und ein verschreibungspflichtiges Medikament fest.



Ein 28-jähriger Ukrainer nutzte einen Zug entgegen eines bestehenden Beförderungsauschlusses der DB AG.



In allen Fällen ermitteln die Behörden aufgrund der Verstöße gegen das Betäubungsmittel-, Waffen- und Arzneimittelgesetz sowie des Strafgesetzbuches.



Zudem ermittelten die Beamten mehrere gesuchte Personen, die zur Fahndung ausgeschrieben waren.



Insgesamt beteiligten sich 19 Einsatzkräfte der o. a. Sicherheitspartner am Einsatz.



Nach der erneut positiven Bilanz der inzwischen zweiten gemeinsamen Aktion sollen auch künftig gleichartige gezielte Präsenzmaßnahmen an Bahnhöfen der Region fortgeführt werden.



