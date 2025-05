POL-HRO: 8-Jähriger nach Zusammenstoß mit PKW in Güstrower Innenstadt verletzt

Landkreis Rostock/Güstrow (ots) -



Am gestrigen frühen Nachmittag ereignete sich in der Güstrower Hafenstraße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW sowie eines Kindes. Nach vorliegenden Angaben sei das Kind hierdurch schwer verletzt worden.



Wie den Erkenntnissen der Verkehrsunfallaufnahme entnommen werden kann, habe der 8-Jährige um 13:50 Uhr zwischen zwei parkenden PKW urplötzlich die Straße vor dem örtlichen Kindergarten überqueren wollen. Wie auch mehrere Zeugen vor Ort bestätigten, habe der 63-jährige Fahrer eines Mercedes den folgenden Zusammenstoß trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht verhindern können. Der Junge wurde mit dem Verdacht einer Fraktur des Armes sowie diversen Abschürfungen zur weiterführenden medizinischen Versorgung in das KMG Klinikum Güstrow gebracht. Der Fahrer des PKW erlitt einen Schock. Zu möglicherweise entstandenen Sachschäden liegen derzeit keine Angaben vor.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



