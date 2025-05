POL-HST: Rettungseinsatz in Prerow

Stralsund (ots) -



Seit dem gestrigen Donnerstag, dem 15. Mai 2025, gegen 11:00 Uhr, wird ein Schwimmer am Strand von Prerow auf dem Darß vermisst. Augenscheinlich geriet er in der Ostsee in Not.



Ein sofortiger Rettungseinsatz, an dem die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), die Feuerwehr, ein Hubschrauber sowie Taucher beteiligt waren, musste auf Grund des Wetters abgebrochen werden. Die Suche wird heute fortgesetzt.



Nach aktuellen Erkenntnissen wurden in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes persönliche Gegenstände sichergestellt. Diese Sachen gehören vermutlich einem 65-jährigen Deutschen. Ob es sich bei dem Schwimmer, um die Person handelt, deren Sachen gefunden wurden, kann aktuell nicht mit Sicherheit festgestellt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell