POL-NB: Gasalarm an Tankstelle auf Usedom

Am 15.05.2025 kam es gegen 19:46 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei im Seebad Bansin auf Usedom, nachdem ein Hinweisgeber Gasgeruch an der dortigen OIL-Tankstelle wahrgenommen hatte.



Die eingesetzten Polizeibeamten sperrten die Tankstellenzufahrten ab, es kamen die freiwillige Feuerwehr Heringsdorf und eine Fachfirma zur Fehlersuche zum Einsatz.



Nach aktuellem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt dazu führte, dass eine Zuleitung zur Autogas-Zapfsäule undicht ist. Diese Zuleitung wurde durch eine fachkundige Firma bis auf Weiteres gesperrt, um den unkontrollierten Gasaustritt zu unterbinden. Eine Reparatur der Leckage wird voraussichtlich am Folgetag erfolgen.



Die Tankstelle kann weiterhin in Betrieb bleiben. Eine Gefahr für die Bevölkerung oder eingesetzte Kräfte bestand nicht.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell