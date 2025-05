POL-HRO: Jugendliche Angler kentern beim Landen des Fangs

Schwerin/Neumühle (ots) -



Am 15.05.2025 gegen 20:45 Uhr waren drei deutsche Jugendliche im

Alter von 15 und 16 Jahren im Rahmen einer Angeltour am Südende des

Neumühler Sees mit einem Ruderboot unterwegs.

Als einer der Jugendlichen einen Hecht drillte und die anderen beiden

diesen Keschern wollten, wurde das Boot einseitig belastet und

kenterte. Die drei Jugendlichen konnten sich ans Ufer retten und

blieben unverletzt.

Das gekenterte Boot wurde durch die Wasserschutzpolizei Schwerin

geborgen.



Mathias Dikty

Polizeihauptkommisar

Polizeihauptrevier Schwerin



