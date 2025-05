POL-NB: Brand im Hafen in Barth

Neubrandenburg (ots) -



Am 15.05.2025 gegen 20:00 Uhr kam es zu einem Brand in der Hafenstraße in Barth. Nach ersten Erkenntnissen waren dort drei Mülltonnen aus unbekannter Ursache in Brand geraten.



Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und damit ein Ausbreiten des Feuers verhindern.



Insgesamt wurden drei Mülltonnen und der angrenzende Zaun beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 300 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



