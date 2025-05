POL-NB: Hausbetreuerin entpuppt sich als Betrügerin

Sponholz (ots) -



Einem Mann wurde sein Haus im Bereich von Sponholz von seiner vermeintlich vertrauenswürdigen "housesitterin" leer geräumt. Da die Immobilie des Mannes unbewohnt war, soll mit einer weiblichen Internetbekanntschaft die Idee entstanden sein, dass sich die Frau um das Haus kümmern könnte.



Mit Erlaubnis des Mannes durfte sie in dem Haus wohnen, um es zu hüten. Stattdessen hat sie die Einrichtung mitgenommen, was dem Mann auffiel, als er nun selbst wieder vor Ort war.



Er informierte die Polizei, die wegen Diebstahls und Betrugs ermittelt und die echte Identität der Frau klären muss.



Der Wert der gestohlenen Sachen wird aktuell auf etwa 13.000 Euro geschätzt.



