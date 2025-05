POL-NB: Hobby-Werkstatt brennt komplett nieder

Lehsten (ots) -



In Lehsten bei Möllenhagen ist heute Nachmittag auf einem Privatgrundstück eine Art Hobby-Werkstatt komplett abgebrannt. Nach derzeitiger Kenntnis ist von einem technischen Defekt auszugehen.



Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Die Durchfahrtsstraße ist daher aktuell noch gesperrt.



Neben der Werkstatt auf dem privaten Gelände, die samt Inhalten ausbrannte, war auch ein Baum vom Feuer betroffen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 30.000 Euro.



Durch die Windrichtung schlugen die Flammen in Bezug auf nebenstehende Häuser in eine günstige Richtung, sodass keine weiteren Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden.



Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.



