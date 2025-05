POL-HRO: Radfahrerin nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Schwerin (ots) -



Gegen Mittag des 14. Mai 2025 kam es im Schweriner Ortsteil Warnitz an der Kreuzung Kleiner Kamp und Großer Kamp zu einem Verkehrsunfall mit der Beteiligung eines PKW und eines Fahrrades. Die Radfahrerin musste durch einen herbeigerufenen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das nahegelegene Krankenhaus verbracht werden.



Eine 52-Jährige fuhr mit ihrem PKW auf dem Kleinen Kamp an die besagte Kreuzung heran. Dort soll sie gehalten haben, um mögliche bevorrechtigte Fahrzeuge gewähren zu lassen. Bei ihrer Weiterfahrt bemerkte sie plötzlich die von links kommende 65-jährige Radfahrerin vor ihrem Toyota Yaris. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmerinnen, woraufhin die Fahrradfahrerin zu Boden fiel. Sie wurde verletzt und an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Kristin Hoffmeister

Telefon: 0385 5180-3005

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell