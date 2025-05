POL-HRO: mehrere Funkstreifenwagen nach körperlicher Auseinandersetzung im Einsatz

Schwerin/Mueßer Holz (ots) -



In der Nacht vom 14.05.2025 auf den 15.05.2025 kam es im Schweriner

Stadtteil Mueßer Holz zu einem Polizeieinsatz infolge von

Streitigkeiten, die sich zu einer Gefährdungslage entwickelten.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen mehreren ausländischen Personen syrischer

Herkunft. Dabei soll ein 27-Jähriger mit einem "Knüppel" ein Fahrzeug

beschädigt sowie Pfefferspray gegen die zwei Geschädigten (27 und 30

Jahre) eingesetzt haben.

Durch das Versprühen des Sprays erlitten neben den zwei Geschädigten

zumindest vier unbeteiligte Personen Augenreizungen, aber alle

konnten nach einer Begutachtung durch den Rettungsdienst vor Ort

wieder entlassen.

Aufgrund der unübersichtlichen Lage und möglicher weiterer

Eskalationen wurden mehrere Einsatzkräfte der Landespolizei

Mecklenburg-Vorpommern, der Kriminalpolizei sowie der Bundespolizei

eingesetzt.

Zu den genauen Hintergründen der körperlichen Auseinandersetzung

können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden und sind

Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell