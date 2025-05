POL-NB: Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Greifswald

Neubrandenburg (ots) -



Am 14.05.2025 gegen 15:45 Uhr wurde der ILS VG ein Brand im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes im Hansering in Greifswald gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Die Feuerwehr konnte den Brand nach intensiven Löscharbeiten unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern.



Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf mindestens 10.000 EUR geschätzt.



Zur Untersuchung der Brandursache hat die Staatsanwaltschaft Stralsund den Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.



Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Hansering voll gesperrt werden. Es kam infolgedessen zwischenzeitlich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im gesamten Innenstadtbereich.



Insgesamt waren 28 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Berufsfeuerwehr Greifswald im Einsatz.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell