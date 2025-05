POL-HRO: Zeuge wird bei Streit verletzt

Schwerin (ots) -



In der zurückliegenden Nacht ereignete sich in der Schweriner Altstadt ein Vorfall, bei dem ein Zeuge verletzt wurde. Gegen 23:00 Uhr kam es in der Martinstraße zu einem Streit zwischen drei Personen, zwei Männern und einer Frau. Hintergrund waren offenbar Beziehungsstreitigkeiten.



Ein 18-jähriger Tatverdächtiger soll während des Streits dem neuen Lebensgefährten seiner ehemaligen Partnerin mit einem Messer gedroht haben. Ein 29-jähriger Zeuge, der dem bedrohten 20-Jährigen zur Hilfe eilte, wurde im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt. Der Tatverdächtige soll dem Zeugen einen Schlag gegen den Kopf versetzt haben. Weitere Angriffe auf den Zeugen konnte der zuvor bedrohte 20-Jährige verhindern. Die Verletzungen des Zeugen mussten vor Ort nicht medizinisch erstversorgt werden.



Im Nahbereich stellten die alarmierten Polizeikräfte ein Messer sicher, dessen Zusammenhang mit dem Vorfall derzeit geprüft wird. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 18-jährigen rumänischen Tatverdächtigen wegen Bedrohung, Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Die beiden anderen Beteiligten, der 20- und der 29-Jährigen, sind deutsche Staatsangehörige.



