POL-NB: Was ist mit der Oma los?

Gestern Mittag hat sich eine besorgte Nachbarin bei der Polizei in Demmin gemeldet: Eine ältere Seniorin, die sie von ihrer Wohnung aus auf einem Balkon sehen kann, sitzt dort in merkwürdiger Haltung. Ihr Kopf liegt schon seit fast einer Stunde so komisch auf dem Balkontisch. Die Anruferin fürchtet, ihr könntet etwas passiert sein.



Die Polizeibeamten sind hingefahren, haben geklingelt und trafen auf eine putzmuntere 87-Jährige. Sie erklärte, dass sie sich häufiger mal mit dem Kopf für längere Zeit auf den Tisch lege, weil sie so ihre Muskulatur am besten entspannen könne.



Die Polizisten waren beruhigt, die Frau etwas verwundert und am Ende bleibt die Botschaft: Lieber einmal mehr aufmerksam sein, als einmal zu wenig.



