POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt wegen Exhibitionismus in Rostock und Neukloster - Polizei sucht Zeugen

Nachdem es in den zurückliegenden Tagen in Rostock sowie in Neukloster zu jeweils einem Fall von Exhibitionismus gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Im jüngsten Fall wurde die Polizei am gestrigen Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr durch eine Zeugin über eine exhibitionistische Handlung im Lindenpark im Bereich Feldstraße in der Rostocker KTV informiert. Die Hinweisgeberin wurde auf einen Mann aufmerksam, der sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben soll. Als der bislang unbekannte Mann die Zeugin bemerkte, bekleidete er sich und entfernte sich anschließend in Richtung des Lindenparks (westlicher Bereich). Trotz einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung nach der Person konnte diese nicht angetroffen werden.



Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß

- schlanke Statur

- schwarze, kurze Haare

- bekleidet mit dunkler Hose und dünnem dunklen T-Shirt



Ein zweiter Fall ereignete sich bereits am zurückliegenden Samstag, 10. Mai, in Neukloster. Gegen 18:15 Uhr wurden drei zwölfjährige Mädchen unweit der dortigen Badestelle auf den unbekleideten Mann, der die Kinder nach dem Weg gefragt und dabei sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll, aufmerksam. Die Mädchen entfernten sich und informierten unmittelbar die Polizei. Eine Nahbereichsfahndung blieb auch in diesem erfolglos.



Der Tatverdächtige, der mit einem schwarz-silbernen Damenfahrrad unterwegs war, wurde wie folgt beschrieben:



- Circa 18 bis 21 Jahre alt - Größe etwa 170 bis 180 cm - kurze,

blonde Haare mit blauen Strähnen - trug ein Nasen-Piercing und

Ohrringe



In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zu den beiden Taten oder den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Hinweise zur Tat in Rostock nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916 -1616 entgegen; Hinweise zur Tat in Neukloster nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 entgegen. Zeugenhinweise können auch an jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache (unter www.polizei.mvnet.de) gemeldet werden.



