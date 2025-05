POL-HRO: Zeugen nach schwerem Radunfall in Rostock gesucht

Rostock/Schwerin (ots) -



Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern in Rostock bittet die Polizei zur Klärung des Unfallhergangs um Mithilfe aus der Bevölkerung.



Nach vorliegenden Erkenntnissen stießen gegen 18:00 Uhr in der St.-Georg-Straße, Höhe Hausnummer 71, zwei Fahrradfahrer frontal zusammen. Der 86-jährige Mann aus Rostock erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 21-jährige Fahrradfahrerin blieb unverletzt.



Da beide Beteiligten bislang keine Angaben zum Unfallhergang machen konnten, bittet die Polizei dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916 1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Bereits am Morgen desselben Tages, gegen 07:15 Uhr, kam es in der Wittenburger Straße in Schwerin zu einem weiteren Radunfall. Auch hier stießen zwei Radfahrerinnen - 14 und 49 Jahre alt - zusammen. Beide wurden leicht verletzt.



In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Alle beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0381 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell