POL-HRO: Baugeräte und Kühlschrank von Baustelle gestohlen

Von einer Baustelle in Lüttow-Valluhn haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag einen Dieselgenerator sowie drei Bohrgeräte und vier Handbagger gestohlen. Darüber hinaus entleerten die Täter vor Ort einen Kühlschrank und entwendeten diesen ebenfalls. Der dabei entstandene Gesamtschaden soll sich laut Angaben der geschädigten Firma auf knapp 5.500 Euro belaufen. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847 6060) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Dorfstraße nahe der Autobahnbrücke ereignet hat.



