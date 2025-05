POL-ANK: Polizei ehrt Bürgerinnen und Bürger für Zivilcourage

Details anzeigen Blumen und Glasmaille der Polizeiinspektion Anklam Blumen und Glasmaille der Polizeiinspektion Anklam

"Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun." (Molière



Mit diesen Worten zeichnete der Leiter der Polizeiinspektion Anklam, Polizeidirektor Tino Peisker, am 12.05.2025 drei Bürgerinnen und Bürger für ihr couragiertes Handeln aus. Die Geehrten stehen stellvertretend für die vielen "stillen Helden", die sich in diesem Jahr durch ihr mutiges und couragiertes Handeln verdient gemacht haben. Auch in diesem Jahr zeichnet die Polizeiinspektion Anklam unabhängig vom "Tag der Zivilcourage" am 19. September couragierte Bürgerinnen und Bürger mit Urkunden und Präsenten aus. Diese Veranstaltungsreihe blickt auf eine langjährige Tradition zurück.

Die mutigen Helferinnen und Helfer schilderten im Gespräch mit dem Leiter der Polizeiinspektion, wie sie auf die Gefahrensituationen aufmerksam wurden und ihren Mitmenschen in Not schnell helfen konnten.



Folgende Personen wurden geehrt:



Ehepaar vereitelt Betrug an Nachbarin durch falsche Polizisten.



Am 10.01.2025 legten dubiose Männer Blumen vor die Tür ihrer 84-jährigen Nachbarin und warfen einen Umschlag in ihren Briefkasten. Das kam Frau Emmrich-Stüber und Herrn Stüber verdächtig vor. Sie suchten das Gespräch mit ihrer Nachbarin und ließen nicht locker, bis diese erzählte, dass sie von angeblichen Polizisten kontaktiert worden sei. Durch ihr Eingreifen konnten der Betrug und ein finanzieller Schaden für die Nachbarin verhindert werden.



Junger Mann rettet Menschen aus brennenden Fahrzeugen.



Am 16.02.2025 ereignete sich auf der B 104 ein schwerer Unfall zwischen drei Fahrzeugen. Herr Meyhack fuhr mit seiner Beifahrerin direkt hinter den Unfallbeteiligten. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß der Fahrzeuge leistete Herr Meyhack Erste Hilfe. Er befreite einen verletzten Fahrer aus seinem brennenden Auto und half einer weiteren Unfallbeteiligten aus ihrem qualmenden Fahrzeug. Durch sein schnelles Handeln verhinderte er Schlimmeres. (Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5972098



"Menschen, die sich für andere einsetzen, verdienen eine besondere Ehrung. Sie stehen stellvertretend für all die Menschen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald, die nicht wegsehen und täglich Zivilcourage zeigen. Für dieses außerordentliche Engagement spreche ich Ihnen und allen anderen Helferinnen und Helfern meinen herzlichen Dank aus", so Tino Peisker. Dennoch dürfe auch die eigene Sicherheit beim Helfen nicht außer Acht gelassen werden, betonte der Polizeidirektor.



Als Dankeschön für ihr beherztes Handeln erhielten die zu Ehrenden Urkunden, Medaillen und Präsente.



