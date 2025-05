POL-HRO: Alleinunfall eines LKW mit Auflieger sorgt für stundenlange Vollsperrung auf der Autobahn

A14 Kreuz Schwerin (ots) -



Am Nachmittag des 12.05.2025 (16:43 Uhr) ereignete sich auf der A14,

in Richtung Wismar, kurz vor dem Parkplatz "Plater Berg", ein

schwerer Verkehrsunfall mit einem beteiligten LKW mit Tankauflieger.

Nach ersten Erkenntnissen, kam der Sattelzug zunächst nach rechts auf

den Seitenstreifen der Autobahn ab. Als der 46-jährige deutsche

Fahrer dies bemerkte, steuerte dieser nach links dagegen. Dadurch

riss mutmaßlich der gesamte Auflieger von der Zugmaschine ab und

schleuderte gegen die Mittelschutzplanke. Diese wurde auf einer Länge

von mindestens 10 Metern umgedrückt und der Auflieger kippte auf die

rechte Fahrzeugseite.

Der Auflieger kam auf der linken Fahrspur zum Stillstand. Die

Zugmaschine blieb etwa 200 Meter weiter auf der rechten Fahrspur zum

Stillstand und ist nicht mehr fahrbereit.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrbahn an einigen Stellen

eingedellt. Die entstandenen Schäden wurden durch die zuständige

Autobahnmeisterei Fahrbinde in Augenschein genommen.

Bei dem Unfall traten von den geladenen 24 Tonnen Palmöl geringe

Mengen auf die Fahrbahn aus und wurde zunächst durch die eingesetzten

Feuerwehren gebunden.

Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 125.000 Euro

geschätzt. Zur Bergung des verunfallten LKWs wurde ein Unternehmen

beauftragt. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern zur Stunde noch

an.

Die A14 ist ab dem Autobahnkreuz Schwerin in Richtung Wismar voll

gesperrt.



Michael Jonas

Polizeihauptmeister

AVPR Stolpe



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell